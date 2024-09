Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Westerstede: Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit beteiligtem Kind gesucht

Oldenburg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am 26.09.2024 auf dem Fuß- und Radweg der Kuhlenstraße in Westerstede ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen des Unfalls und des Verkehrsunfallflüchtigen. Am Donnerstagmittag, gegen 13:25 Uhr, fährt die 12-jährige Schülerin An der Hössen Richtung stadtauswärts auf dem Fuß- und Radweg der Kuhlenstraße. In Höhe der Bushaltestelle kommt ihr ein großer männlicher Radfahrer mit einer auffälligen hellblauen Jacke auf einem Fahrrad entgegen. Der entgegenkommende Radfahrer schneidet die 12-jährige beim Vorbeifahren, wodurch diese die Kontrolle über ihr Fahrrad verliert, stürzt und sich verletzt. Der unfallverursachende Radfahrer hält nach dem Unfall nicht an, sondern entfernt sich umgehend von der Unfallstelle ohne dem Kind zu helfen. Wer kann Angaben zum Unfallverursacher machen? Hinweise werden beim Polizeikommissariat Westerstede unter 04488/833-115 entgegengenommen.

