Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer verursacht Unfall mit knapp 1,5 Promille

Mannheim (ots)

Am Samstag fuhr ein 35-jähriger Audi-Fahrer gegen 14:30 Uhr entlang der Wormser Straße in Richtung Poststraße. Hierbei überfuhr er am Kirchplatz mehrere Metallpoller und kam schließlich vor einer Kirche mit seinem Auto zum Stehen.

Die hinzugezogene Polizeistreife stellte starken Alkoholgeruch bei dem Autofahrer fest. Der Verdacht, dass der Mann betrunken war, bestätigte sich. Er hatte einen Wert von knapp 1,5 Promille und musste eine Blutprobe abgeben. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Der Audi war nach der Kollision mit den Begrenzungspfosten nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 35-Jährige muss sich für eine Trunkenheitsfahrt verantworten.

