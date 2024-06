Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Linienbus verursacht Verkehrsunfall an Bushaltestelle

Horbach (ots)

Am Montag, den 03.06.2024 um 13:50 Uhr befuhr ein Linienbus die Hauptstraße in der Ortslage Horbach. Beim Rangieren kam es sodann zur Kollision des Busses mit dem Dach des dortigen Fahrgastunterstandes. Hierdurch entstand Sachschaden am Linienbus. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls befanden sich noch ca. 20 Schulkinder im Bus, welche diesen alle unverletzt verlassen konnten. Zu einem Fremd- oder Personenschaden ist es glücklicherweise nicht gekommen.

