Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Handbremse nicht angezogen - PKW stürzt Steilhang herunter

Hochstetten-Dhaun (ots)

Am 27.05.2024 kam es gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem geparkten Fahrzeug, welches nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen gesichert wurde. Vermutlich aufgrund nicht angezogener Handbremse machte sich ein zu diesem Zeitpunkt unbesetztes Fahrzeug selbstständig und rollte im weiteren Verlauf einen angrenzenden Steilhang herunter. In der Folge überschlägt sich der PKW und stürzt ca. 30 - 40m in die Tiefe, wo er letztendlich an einem Baum zum Stehen kommt. Der PKW wurde durch den Unfall totalbeschädigt und durch eine verständigte Firma entsprechend geborgen.

