Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei ermittelt in zwei Raubfällen

Oldenburg (ots)

Am Samstagabend kam es im Nahbereich des Kramermarktes zu zwei Raubtaten, bei denen die Opfer zuvor bedroht wurden. Die Täter erbeuteten in beiden Fällen eine geringe Menge an Bargeld.

Vorfälle im Detail:

Am Samstagabend, gegen 20:45 Uhr, wurden zwei Jugendliche in der Nähe des Berliner Platzes von bislang unbekannten Täter unter Vorhalt eines Messers bedroht. Demnach kam es zuvor zu einer verbalen Auseinandersetzung in welcher die beiden Jugendlichen durch die drei Täter belästigt und bedroht wurden. Dieses endete in der Forderung, den Unbekannten Bargeld zu übergeben. Hierbei hielt einer der drei Täter ein Messer in der Hand, während ein Zweiter die Taschen der Jugendlichen durchsuchte. Anschließend entkam das Trio mit einer geringen Menge an Bargeld. (1221717)

Nur wenig später, gegen 21:45 Uhr, wurden zwei weitere Jugendliche im Nahbereich ebenfalls Opfer eines Raubes. Auch in diesen Fällen wurden die beiden Jugendlichen zuvor aggressiv angesprochen und letztendlich die Herausgabe von Geld gefordert. Hierbei zeigte einer der beiden Täter ein Messer, vermutlich um seine Drohung zu unterstreichen. In diesem Fall konnten die Unbekannten ebenfalls eine geringe Menge an Bargeld erbeuten. (1220188)

In beiden Fällen konnten teilweise Beschreibungen abgegeben werden, welche nicht unbedingt auf einen identischen Täterkreis hindeuten. In allen Fällen dürfte es sich um Männer in einem jugendlichen Alter handeln. Diese seien ca. 175 - 185cm groß. Auffällig sei bei einem Täter ein auffälliges Halstuch, bei einem weiteren lockige Haare und ein weißer Hoodie gewesen.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen eines schweren Raubes aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441 - 7904115 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell