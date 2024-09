POL-PDWIL: Mehren - Jugendliche nach Sturz aus einem Fenster schwer verletzt

Wittlich-Wengerohr (ots) - Am Donnerstag, dem 12.09.2024 parkte der Fahrzeugführer eines schwarzen VW Golf in der Zeit zwischen 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr in der Straße "Im Haag" in Wittlich auf dem dortigen Parkstreifen. Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde der schwarze VW Golf im Bereich des Außenspiegels auf der Fahrerseite beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter ...

