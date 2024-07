Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Versicherungskennzeichen auf Parkplatz an der Wutach gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 17.07.2024, zwischen 07:30 Uhr und 13:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz beim Schulzentrum an der Wutach in WT-Tiengen zu einem Diebstahl an einem Motorroller. Am Roller wurde das aktuelle Versicherungskennzeichen abmontiert und entwendet. Der Motorroller war während der Unterrichtszeit mittig auf dem großen Parkplatz abgestellt. Auf Zeugenhinweise hofft der Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell