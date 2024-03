Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Mülltonnenbrand, Feuer greift auf Garage und Hecke über

Emsdetten (ots)

Im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Borghorster Straße haben unbekannte Täter am Sonntagmorgen (10.03.24) eine Mülltonne in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf eine angrenzende Hecke und eine Garage über. Zeugen meldeten den Brand gegen 06.15 Uhr. Sowohl die Tonne als auch die Hecke und die Garage brannten in voller Ausdehnung, als die Feuerwehrkräfte eintrafen. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Die Polizei evakuierte das Haus vorsorglich. Verletzt wurde niemand. Die Brandstelle wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 4200 Euro.

