Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Walsdorf - Einbruch in der Entsorgungsanlage

Walsdorf (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dem 12.09.2024, kam es zu einem Einbruch in ein Objekt der Entsorgungsanlage in Walsdorf. Die Täter verschafften sich Zutritt in die Räumlichkeit, indem sie ein Fenster einschlugen. Im Gebäude brachen sie eine Tür zur Umkleide auf, eine weitere Tür zu einem Büro konnte durch sie nicht geöffnet werden. Nach derzeitigem Stand verließen die Täter die Örtlichkeit ohne Diebesgut.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Daun erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell