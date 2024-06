POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wildeshausen - Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots) - Am 22.06.2024, gegen 18:05 Uhr, ist es im Schollendamm zu einem Verkehrsunfall gekommen, in Folge dessen sich ein 40-jähriger Fahrer eines Motorrollers schwer verletzte. Der Delmenhorster befuhr den Schollendamm in Fahrtrichtung Syker Straße. In Höhe der Hausnummer 132 fuhr er auf einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw auf und stürzte. Ein vor Ort ...

