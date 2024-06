Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit verletztem Pkw-Fahrer in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am 23.06.2024, gegen 03:09 Uhr, ist es in Delmenhorst in der Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Pkw-Fahrer gekommen. Der 21-jährige Delmenhorster bog mit seinem Opel aus der Mühlenstraße nach links in die Gerhart-Hauptmann-Straße ab und fuhr dabei aus bislang ungeklärter Ursache gegen den rechtsseitig befindlichen Mast einer Lichtzeichenanlage. Am Pkw sowie am Ampelmast entstanden Sachschäden. Der Fahrer des Pkw wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Die Beifahrerin in dem Pkw blieb unverletzt. Mitarbeiter der Stadt Delmenhorst wurden noch in der Nacht mit der Notsicherung der Lichtzeichenanlage angefordert.

