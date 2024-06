POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Stadland/Schwei - Küchenbrand in einem Einfamilienhaus

Delmenhorst (ots) - In dem Zeitraum vom 01.06.2024 bis zum 21.06.2024 (21:45 Uhr) ist es in der Von-Lindern-Straße in Delmenhorst zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft hebelte in der Abwesenheit der Bewohner das Wohnzimmerfenster auf und gelangte so in das Innere des Gebäudes. Diebesgut konnte hier ...

