Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Radfahrerin stürzt und wird leicht verletzt- Zeuginnen und Zeugen gesucht

Hattingen (ots)

Zeuginnen und Zeugen sucht die Polizei nach einem Fahrradunfall, welcher sich am 26.05.2024, gegen 12:50 Uhr, auf einer Fußgängerfurt im Kreuzungsbereich der Nierenhofer Straße/ Isenbergstraße ereignet hatte. Zur Unfallzeit befuhr ein 72-jähriger Hattinger mit seinem Fahrrad aus Richtung "Weg Zum Stadtwald" kommend, die Fußgängerfurt in Richtung Isenbergstraße. Hinter ihm fuhr zu diesem Zeitpunkt eine 64-jährige Fahrradfahrerin aus Hattingen. Auf der Verkehrsinsel kam ihm dann eine weibliche Person mit ihrem Fahrrad entgegen. Diese schnitt ihn so, dass er stark bremsen musste. Nur so konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Die 64-Jährige konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit ihrem Fahrrad auf. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Zu weiteren Behandlung wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die weibliche Person, die zuvor den Hattinger geschnitten hatte, fuhr mit ihrem Fahrrad weiter.

Das Verkehrskommissariat der Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeuginnen und Zeugen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02336-9166-6000 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell