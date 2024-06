Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit verletztem Motorrollerfahrer in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am 22.06.2024, gegen 18:05 Uhr, ist es im Schollendamm zu einem Verkehrsunfall gekommen, in Folge dessen sich ein 40-jähriger Fahrer eines Motorrollers schwer verletzte. Der Delmenhorster befuhr den Schollendamm in Fahrtrichtung Syker Straße. In Höhe der Hausnummer 132 fuhr er auf einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw auf und stürzte. Ein vor Ort durchgeführter Alco-Test ergab bei dem Rollerfahrer eine Atemalkoholkonzentration von 1,1 Promille. Er erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen, die in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden mussten. Aufgrund der Alkoholisierung wurde bei dem 40-Jährigen eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell