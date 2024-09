Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Wittlich-Neuerburg (ots)

Am 12.09.2024, zwischen 10.00h und 15.00 Uhr, wurde ein blauer Opel Corsa, der vor dem Bürgerhaus des Wittlicher Stadtteils Neuerburg auf einer Wiese parkte, beschädigt. Der Täter drehte eine Schraube in den rechten Vorderreifen des Fahrzeugs, was der Fahrerin erst nach Fahrtantritt auffiel. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell