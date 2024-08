PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Alkoholisierter Autobesitzer attackiert Polizeibeamte +++ Mit Messer bedroht und geschlagen +++ Einbrecher erbeuten Wertgegenstände +++ Sägendieb festgenommen

1. Alkoholisierter Autobesitzer attackiert Polizeibeamte, Glashütten-Oberems, Frankfurter Straße, Sonntag, 25.08.2024, 16:25 Uhr

(fs)Am Sonntagnachmittag wurde die Polizei über eine augenscheinlich alkoholisierte Person unterrichtet, die in Glashütten-Oberems auf dem Fahrersitz eines PKW schlafen würde. Die Beamten konnten den schlafenden Mann im Fahrzeug in der Frankfurter Straße vorfinden und führten eine Kontrolle durch. Um zu verhindern, dass der offensichtlich stark alkoholisierte Mann das Fahrzeug in Gebrauch nimmt, sollte der Schlüssel zur Gefahrenabwehr präventiv sichergestellt werden. Dieser Maßnahme widersetzte sich die Person aggressiv mit Tritten gegen die eingesetzten Beamten. Letztlich konnte der Mann fixiert und auf die Dienststelle verbracht werden. Glücklicherweise wurden bei dem Einsatz weder der Autobesitzer, noch die Polizeibeamten verletzt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte der Autobesitzer die Dienststelle wieder verlassen. Seinen Autoschlüssel muss er zu einem späteren Zeitpunkt in nüchternem Zustand wieder abholen.

2. Mit Messer bedroht und geschlagen, Bad Homburg v.d. Höhe, Baseler Straße, Sonntag, 25.08.2024, 17:50 Uhr

(kg) Am frühen Sonntagabend, gegen 17:50 Uhr, schlug auf dem Bad Homburger Bahnhofsvorplatz ein 23 -Jähriger Mann mit seinen Fäusten mehrfach auf einen 29-Jährigen Mann ein. Zuvor soll der 29-Jährige seinem Gegenüber ein Taschenmesser entnommen haben, mit welchem er von diesem bedroht worden sei. Der 29-Jährige wurde durch den Aggressor leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Hintergrund des Streits bleibt Gegenstand der Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 120-0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbrecher erbeuten Wertgegenstände, Usingen, Friedrich-August-Straße, Donnerstag, 22.08.2024, 14:00 Uhr - Sonntag, 25.08.2024, 19:00 Uhr

(fs)In der Zeit zwischen Donnerstagmittag und Sonntagabend konnten unbekannte Täter in einem Wohnhaus in Usingen Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro erbeuten. Hierzu verschafften sich die Täter durch Einschlagen und Aufhebeln eines Fensters unbefugten Zugang zum Wohnobjekt in der Friedrich-August-Straße. Hier durchsuchten die Einbrecher die Wohnräume und entwendeten diverse Wertgegenstände. Sollten Sie den Einbruch beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, nimmt die Kriminalpolizei Bad Homburg Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Sägendieb festgenommen, Friedrichsdorf-Burgholzhausen v.d.H., Färberstr. 10, Freitag, 23.08.2024, 13:11 Uhr

(fs)In dem Friedrichsdorfer Stadtteil Burgholzhausen verschaffte sich 57-jähriger Mann Zutritt zu einer Schule. In einem Geräteraum nahm er eine Stielastsäge an sich und verließ das Gebäude. Auf dem Parkplatz wurde der Mann von einem Zeugen angesprochen, woraufhin er die Säge in ein Gebüsch legte und in ein angrenzendes Waldstück flüchtete. Hier konnte der Flüchtende durch eine Polizeistreife im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Die Säge konnte wieder in das Schuleigentum überführt werden. Der 57-jährige Mann erlitt während der sich anschließenden polizeilichen Maßnahmen einen medizinischen Notfall, sodass er in die Hochtaunuskliniken Bad Homburg verbracht werden musste.

