PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Zeugenaufruf nach Einbruch +++ Pkw zerkratzt +++ Fahrrad aus Garage gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Zeugenaufruf nach Einbruch

Kronberg, Schillerstraße, Donnerstag, 22.08.2024, 3.30 Uhr

(da)Die Polizei bittet nach einem Einbruch in Kronberg weiterhin um die Mithilfe der Bevölkerung. Am frühen Donnerstagmorgen kam es in Kronberg zu einem Einbruch in ein Nagelstudio (siehe hierzu Pressemitteilung vom 22.08.2024), bei dem eine Person festgenommen wurde, eine weitere Person jedoch flüchtete. Im Rahmen erster Zeugenvernehmungen konnte die Kriminalpolizei einen Pkw identifizieren, der mit der Tat in Verbindung stehen könnte. Es handelt sich um einen hellen (evtl. weißen) Kombi mit Frankfurter Kennzeichen. Dieses Fahrzeug wurde gegen 3.15 Uhr in der Goethestraße sowie in der Straße "Im Brühl" gesehen. Wem der Kombi aufgefallen ist oder wer sonstige Hinweise zu der Tat geben kann, wird weiterhin gebeten, sich mit der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 in Verbindung zu setzen.

2. Pkw zerkratzt,

Bad Homburg, Castillostraße, Mittwoch, 21.08.2024, 18.20 Uhr bis Donnerstag, 22.08.2024, 7.15 Uhr

(da)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte in Bad Homburg ein Auto zerkratzt. Die Täter näherten sich zwischen 18.20 Uhr und 7.15 Uhr dem in der Castillostraße geparkten silberfarbenen VW Golf und zerkratzten diesen mit einem unbekannten Gegenstand. Dabei verursachten sie einen Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizeistation Bad Homburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Fahrrad aus Garage gestohlen,

Neu-Anspach, Westerfeld, Im Wiesengrund, bis 21.08.2024

(da)Unbekannte haben in den vergangenen Wochen ein Fahrrad aus einer Garage in Neu-Anspach gestohlen. Die Diebe begaben sich zu einem noch unbekannten Zeitpunkt bis zum 21. August in die Straße "Im Wiesengrund" im Stadtteil Westerfeld. Dort öffneten sie gewaltsam ein Garagentor und gelangten so an ein Mountainbike "Cube Reaction GTC Race" im Wert von knapp 2.000 Euro. Hinweise auf die Fahrraddiebe gibt es bislang nicht. Die Polizeistation Usingen bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegengenommen.

