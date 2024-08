POL-HG: Flaggen vor Rathaus beschädigt +++ E-Bike vor Schwimmbad gestohlen +++ Rettungshubschrauber nach Unfall im Einsatz +++ Autobahnsperrung aufgrund vermisster Person

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Flaggen vor Rathaus beschädigt,

Oberursel, Rathausplatz, Freitag, 16.08.2024, 20 Uhr bis Montag, 19.08.2024, 7 Uhr

(da)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen zwei Flaggen vor dem Oberurseler Rathaus beschädigt. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen machten sich die Täter an den auf dem Rathausplatz gehissten Flaggen Israels und der Ukraine zu schaffen. Sie schnitten Teile der israelischen und die gesamte ukrainische Flagge ab. Die ukrainische Fahne wurde am Tatort zurückgelassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie den Vorfall beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, nimmt die Polizeistation Oberursel diese unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

2. E-Bike vor Schwimmbad gestohlen,

Oberursel, Altkönigstraße, Dienstag, 20.08.2024, 17 bis 20 Uhr

(da)Vor dem Schwimmbad in Oberursel war am Dienstagabend ein Fahrraddieb am Werk. Zwischen 17 und 20 Uhr machte sich der Dieb an einem E-Bike zu schaffen, das an den Fahrradständern in der Altkönigstraße angeschlossen war. Es handelte sich um ein türkisfarbenes E-Bike "Cube Reaction Hybrid SLT". Auffällig an dem Rad ist auch ein beiger Streifen, der sich einmal über den gesamten Vorderreifen zieht. Mit dem hochwertigen Rad im Wert von über 4.000 Euro entkam der Dieb bislang unerkannt. Sollten Sie den Diebstahl beobachtet haben, nimmt die Polizeistation Oberursel Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Rettungshubschrauber nach Unfall im Einsatz, Landesstraße 3319, bei Glashütten, Dienstag, 20.08.2024, 16.05 Uhr

(da)Wegen eines Rettungshubschraubereinsatzes musste am Dienstag eine Landesstraße bei Glashütten zeitweise gesperrt werden. Kurz nach 16 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seiner Honda die L 3319 von Eppstein-Ehlhalten kommend in Richtung Schlossborn. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der 25-Jährige in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine und kam von der Fahrbahn ab. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit, der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Rettungsmaßnahmen musste der genannte Streckenabschnitt zeitweise voll gesperrt werden.

4. Autobahnsperrung aufgrund vermisster Person, Bad Homburg, Dienstag, 20.08.2024

(da)Am Dienstagvormittag musste die Polizei aufgrund einer vermissten Person zeitweise die Bundesautobahn 661 bei Oberursel und Bad Homburg sperren. Gegen 9.30 Uhr ging bei der Polizei in Bad Homburg die Meldung ein, dass eine Person aus einer Klinik abgängig sei. Im Zuge der daran anknüpfenden Fahndung ergaben sich schnell konkrete Hinweise, dass sich diese im unmittelbaren Fahrbahnbereich der A 661 aufhielt und in hohem Maße selbstgefährdend war. Mit Unterstützung der Polizeiautobahnstation musste daher der in Frage kommende Autobahnabschnitt vorübergehend gesperrt werden. Einsatzkräfte fanden die Person wenig später in der Nähe der Fahrbahn und brachten sie zurück in die Klinik. Gegen 11 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

