POL-HG: Autofahrer fährt über rote Ampel und beleidigt Fußgänger +++ Ladendieb geht Mitarbeiter an +++ Falsche Handwerker demontieren Regenrinne +++ Auto überschlägt sich

1. Autofahrer fährt über rote Ampel und beleidigt Fußgänger, Steinbach, Untergasse, Dienstag, 13.08.2024, 11.15 Uhr

(da)Ein Autofahrer hat am Dienstag zunächst eine rote Ampel überfahren und anschließend einen Fußgänger beleidigt und bedroht. Gegen 11.15 Uhr wartete ein Fußgänger mit seinem Fahrrad an der Fußgängerampel in der Bahnstraße. Als die Ampel auf Grün schaltete und er die Fahrbahn überquerte, näherte sich eine schwarze Mercedes G-Klasse, die bei Rot über den Fußgängerüberweg fuhr und anschließend in die Untergasse abbog. Der 76-jährige Fußgänger wollte daraufhin den Mercedes-Fahrer, der unweit des Überwegs geparkt hatte, zur Rede stellen. Dieser habe sich jedoch uneinsichtig gezeigt, den Rentner beschimpft und ihm Schläge angedroht. Weiterhin soll er ihm in das Gesicht geschlagen haben. Anschließend sei er in einem Restaurant verschwunden. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 60 bis 65 Jahre alten Mann gehandelt haben. Dieser war etwa 1,85 Meter groß, hatte eine kräftige Statur und kurze, helle Haare. Außerdem war er mit einem Gehstock unterwegs. Die Polizeistation Oberursel ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung. Nach Angaben des Rentners soll der Vorfall von mehreren Personen beobachtet worden sein. Die Polizei bittet diese, aber auch weitere Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

2. Ladendieb geht Mitarbeiter an,

Wehrheim, Bahnhofstraße, Montag, 19.08.2024, 14.40 Uhr

(da)Gleich mehrere Angestellte hat ein Ladendieb am Montag in Wehrheim angegriffen. Gegen 14.40 Uhr wurde ein 33-jähriger Mann dabei beobachtet, wie er in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße diverse Lebensmittel und alkoholische Getränke im Wert von rund 80 Euro in einen mitgebrachten Rucksack steckte. Als er den Markt verlassen wollte, wurde er jedoch von einer Mitarbeiterin angesprochen. Der Dieb ging sofort drohend auf sie zu, konnte aber von mehreren Kunden und Mitarbeitern festgehalten und bis zum Eintreffen der inzwischen verständigten Polizei in Schach gehalten werden. Die eintreffende Streife nahm den Mann fest. Dieser war stark alkoholisiert und verlor aufgrund seines Zustands das Bewusstsein. Ein Rettungswagen brachte ihn daher zunächst in ein Krankenhaus. Eine Strafverfolgung konnte er somit aber nicht umgehen. Gegen ihn wird wegen versuchten räuberischen Diebstahls ermittelt.

3. Falsche Handwerker demontieren Regenrinne, Oberursel, Bommersheim, Kalbacher Straße, Montag, 19.08.2024, 16.15 Uhr

(da) Falsche Handwerker waren am Montag im Oberurseler Stadtteil Bommersheim unterwegs. Die vier Täter klingelten am Nachmittag an einem Wohnhaus in der Kalbacher Straße. Sie boten an, die Dachrinne zum Festpreis von 180 Euro zu erneuern. Kurze Zeit später verlangten sie jedoch einen deutlich höheren Preis, den der Hausbesitzer ablehnte. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Täter die Dachrinne bereits abmontiert und verschiedene Schäden daran verursacht. Bevor die Polizei gerufen werden konnte, stiegen die "Handwerker" in einen blauen Mercedes Vito mit Erbacher Kennzeichen (ERB) und fuhren davon. Alle waren männlich und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß. Einer war korpulent und hatte einen schwarzen Vollbart. Der zweite war muskulös und hatte einen schwarzen Dreitagebart. Der Dritte war kräftig gebaut, hatte eine hohe Stirn, starke Augenringe und einen schwarzen Vollbart. Der vierte war hagerer und hatte ebenfalls einen schwarzen Vollbart. Haustürgeschäfte bergen oft verschiedene Risiken. Vermeintliche Schnäppchen locken potentielle Kundinnen und Kunden, die im Nachhinein feststellen müssen, dass die versprochenen Arbeiten nicht fachgerecht oder gar nicht ausgeführt wurden und wenn, dann zu einem viel höheren Preis als vereinbart. Prüfen Sie das Unternehmen gründlich, bevor Sie die Arbeit in Auftrag geben. Holen Sie mehrere Angebote ein, halten Sie alle Vereinbarungen vertraglich fest und lassen Sie sich vor allem nicht unter Druck setzen! Wer bei Ihnen klingelt und Arbeiten anbietet, die nur sofort und gegen direkte Barzahlung ausgeführt werden können, führt selten Gutes im Schilde. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei, insbesondere wenn Sie an der Haustür gezwungen werden, eine viel zu hohe Rechnung direkt zu bezahlen! Im vorliegenden Fall ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen versuchten Betrugs und Sachbeschädigung. Sollten Ihnen das Handwerkerfahrzeug und seine Insassen aufgefallen sein, nimmt die Polizeistation Oberursel Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

4. Auto überschlägt sich,

Bundesstraße 456, bei Usingen, Montag, 19.08.2024, 12.50 Uhr

(da)Bei Usingen hat sich am Montag ein Auto überschlagen. Der Fahrer musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 12.50 Uhr befuhr ein silberfarbener Ford die Bundesstraße 456 von Grävenwiesbach kommend in Richtung Usingen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 19-jährige Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Ford war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Ein Rettungswagen brachte den Verunfallten in ein Krankenhaus. Zur Bergung und Unfallaufnahme musste die B456 in diesem Bereich zeitweise voll gesperrt werden.

