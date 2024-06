Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mann randaliert in den Morgenstunden in der Schweriner Werdervorstadt

Schwerin (ots)

Am Morgen des 23.06.2024, gegen 08 Uhr, meldeten mehrere Hinweisgeber der Polizei eine randalierende Person in der Schweriner Werdervorstadt. Diese soll zuvor Fahrzeuge beschädigt und andere Gegenstände zerstört haben. Durch die sofort eingesetzten Polizeibeamten und dank der Hilfe aufmerksamer Passanten, konnte die Person in der Robert-Koch-Straße in einem unverschlossenen und fremden Fahrzeug festgestellt werden. Bei der folgenden Personenkontrolle ging der 26-jährige alkoholisierte Rumäne bedrohlich auf die eingesetzten Beamten zu und leistete Widerstand gegen die Maßnahmen, woraufhin er in polizeiliches Gewahrsam genommen wurde. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurden im Bereich der Bornhövedstraße, Hospitalstraße und der Robert-Koch-Straße mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen, Gebäuden und Außenmobiliar festgestellt. Der geschätzte Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Weitere mögliche Geschädigte, insbesondere Halter von in diesem Bereich geparkten Kraftfahrzeugen, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Norman Lauter, Polizeioberkommissar

