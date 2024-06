POL-HRO: Besuch des Hechtfestes in Teterow endet in Gewahrsamnahmen

Rostock (ots) - Am Samstag kam es am späten Nachmittag auf der Bundestraße 321 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem die Fahrzeuginsassen verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Fahrer eines VW Polo in den Gegenverkehr, nachdem er die Ortschaft Friedrichsruhe in Richtung Parchim verlassen hatte und in der dortigen Kurve beschleunigte. Im ...

