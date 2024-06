Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Überfall auf eine junge Frau in Rostock

Rostock (ots)

In den frühen Morgenstunden des 22.06.2024 kam es zu einem Überfall auf eine junge Frau in Rostock. Nach ersten Erkenntnissen ging gegen 00:30 Uhr eine 19-jährige Frau die Kröpeliner Straße in Richtung Doberaner Platz. Auf Höhe des Kröpeliner Tores wurde sie plötzlich von hinten durch einen Unbekannten angegriffen. Dieser hielt ihr den Mund zu und zog sie in Richtung der Wallanlagen. Nach ihren Aussagen kam ein weiterer Täter hinzu und gemeinsam zogen sie die Geschädigte weiter in den dortigen Park hinein. Dort gelang es ihr, sich nach Gegenwehr loszureißen und zu flüchten. Bislang konnte zu den Tätern lediglich in Erfahrung gebracht werden, dass diese dunkel gekleidet waren und Kapuzen trugen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu einem möglichen Sexualdelikt aufgenommen. Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen nimmt jede Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen. Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

