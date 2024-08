PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mann von Fahrrad gestoßen+++Einbruch in Fahrzeug+++Unbekannter wird zusammengeschlagen+++Einbrecher auf frischer Tat ertappt+++Seitenspiegel abgetreten+++Anrufe von "falschen Polizeibeamten"

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. E-Bike in Friedrichsdorf entwendet,

Friedrichsdorf, Marc-Aurel-Ring, Mittwoch, 14.08.2024, 16:30 Uhr bis Donnerstag, 15.08.2024, 07:00 Uhr

(ms) Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen wurde in Friedrichsdorf ein E-Bike gestohlen. Ein unbekannter Dieb verschaffte sich in dem genannten Zeitraum Zutritt zu einer Tiefgarage im Marc-Aurel-Ring. Dort brach der Täter das Schloss eines schwarzen E-Bikes der Marke "KTM" im Wert von etwa 3.500 Euro auf und entwendete das Fahrrad samt dem dazugehörigen Schloss. Die Polizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Mann von Fahrrad gestoßen,

Wehrheim, Feldbergstraße, Donnerstag, 15.08.2024, 20:48Uhr

(ms) In Wehrheim wurde am Donnerstagabend ein 45-Jähriger von seinem Fahrrad gestoßen. Gegen 20:40 Uhr trat ein Unbekannter an den Mann heran und schubste ihn vom Fahrrad, sodass dieser zu Fall kam. Hierbei erlitt er eine Fraktur und wurde in eine Klinik zur weiteren Behandlung gebracht. Der Täter entfernte sich nach dem Angriff in Richtung Saalbachstraße. Die Polizei in Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

3. Einbruch in Fahrzeug,

Steinbach, Bahnstraße, Donnerstag, 15.08.2024, 17:55 Uhr bis 20:30 Uhr

(ms) Am gestrigen Tage wurde in Steinbach in einen PKW eingebrochen und diverse Gegenstände gestohlen. Am Donnerstag zwischen 17:55 Uhr und 20:30 Uhr näherte sich ein Unbekannter einem in der Bahnstraße abgestellten silberfarbenen Mercedes. Dort schlug der Täter die hintere rechte Scheibe ein, griff hinein und öffnete so das Fahrzeug. Er durchwühlte anschließend den Innenraum des Fahrzeugs und entwendete verschiedene Gegenstände. Danach flüchtete der Unbekannte, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizei in Oberursel unter der (06171) 6240-0 entgegen.

4. Unbekannter wird zusammengeschlagen,

Bad Homburg, Am Hohlebrunnen, Donnerstag, 15.08.2024, 21:10Uhr

(ms) Ein unbekannter Mann wurde am späten Donnerstagabend in Bad Homburg von vier Tätern zusammengeschlagen. Gegen 21:10 Uhr wurde der Polizei in der Straße "Am Hohlebrunnen" eine am Boden liegende Person gemeldet, welche von vier unbekannten männlichen Tätern geschlagen und getreten worden sein soll. Einer der Männer soll zudem Pfefferspray gegen den Geschädigten eingesetzt haben. Als ein 29-jähriger Zeuge die Schläger konfrontieren wollte, flüchteten sowohl die Täter, als auch der Geschädigte in verschiedene Richtungen. Die vier Täter konnten als männlich, 14-17 Jahre alt und etwa 170cm bis 175cm groß beschrieben werden. Laut Zeuge hatten die Männer einen "arabischen Phänotyp". Der Geschlagene wurde als männlich, circa 18 Jahre alt und 180cm groß beschrieben. Er wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06171) 120-0 entgegen.

5. Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen, Bad Homburg, Gluckensteinweg, Donnerstag, 15.08.2024, 22:10Uhr

(ms) Am späten Donnerstagabend hat die Polizei in Bad Homburg ein Einbrecher festgenommen. Gegen 22 Uhr suchte ein 55 Jahre alter Mann eine Kfz-Werkstatt im Gluckensteinweg auf und zerschlug mit einer Bremsscheibe ein Fenster zum Aufenthaltsraum. Der Einbrecher betrat hierdurch das Gebäude und durchwühlte sämtliche Schubladen und Schränke. Ein Zeuge konnte währenddessen das Geschehen beobachten und rief die Polizei. Mehrere Polizeistreifen eilten zum Tatort und konnten den 55-Jährigen festnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Der Mann wurde anschließend mit zur Wache genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

6. Zahlreiche Seitenspiegel in Kronberg abgetreten, Kronberg im Taunus, Schönberger Straße, Montag, 12.08.2024 bis Donnerstag, 15.08.2024 (ms) In Kronberg im Taunus wurden diese Woche zahlreiche Seitenspiegel von Fahrzeugen abgetreten. In der Nacht von Montag auf Dienstag sowie in der gestrigen Nacht liefen bislang unbekannte Täter durch die Schönberger Straße und beschädigten an mehreren PKW die Seitenspiegel. Den Tätern fielen bereits einige Fahrzeuge zum Opfer, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

7. Vermehrt Anrufe von "falschen Polizeibeamten", Bad Homburg Freitag, 16.08.2024

(ro) In Bad Homburg kam es in den vergangenen Tagen vermehrt zu Anrufen von "falschen Polizeibeamten". Die angerufenen Seniorinnen und Senioren kamen den Betrügern jedoch auf die Schliche, beendeten das Gespräch umgehend und informierten die Polizei. Die Varianten dieser Art des Schockanrufes sind vielfältig. Die Anrufer geben sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder wie hier Organe der Rechtspflege aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihnen Glauben schenken. Das Ergebnis ist jedoch immer das gleiche: Die Betrüger haben es auf das Vermögen der Angerufenen abgesehen. Entweder soll das Vermögen gesichert oder als Kaution für einen Verwandten übergeben werden. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Bargeld oder Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder kein Richter wird dies tun. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Geben Sie Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf! Nur so werden Sie die Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! In keinem Fall sollten Sie sich zu übereilten Geldübergaben überreden lassen. In den meisten Fällen wird eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Geben Sie diese Hinweise an ältere Menschen, an Ihre Eltern und Großeltern weiter. Je mehr Menschen über die Maschen aufgeklärt werden, umso schwieriger haben es die Täter! Im Zweifel rufen Sie bei Ihrer Polizei an, wir helfen gerne.

