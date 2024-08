PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mehrere Einbrüche in Garagen+++Taxifahrer beraubt betrunkenen Fahrgast+++E-Bike gestohlen+++Kellerabteil aufgebrochen+++Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mehrere Einbrüche in Garagen,

Bad Homburg, Am Rabenstein, Heinrich-von-Kleist-Straße, Döllesweg, Montag, 12.08.2024, 06:00 bis Mittwoch, 14.08.2024, 10:00 Uhr

(ms) Diese Woche kam es in Bad Homburg zu mehreren Garageneinbrüchen. Im Zeitraum von Montagmorgen bis Mittwochvormittag brachen unbekannte Täter vermehrt in Garagen ein. Die Einbrecher nutzen hierbei dieselbe Vorgehensweise, indem sie die Eingangstüren der Garagen aufhebelten. Im Döllesweg blieb es allerdings beim Versuch, als ein Täter eine dort befindliche Videokamera entdeckte und von der Tathandlung abließ. Die Person trug eine blaue Kapuzenjacke, eine schwarze Kappe, eine Mund- und Nasenbedeckung sowie grau-schwarze Handschuhe. Bei keinem der Einbrüche wurde nach aktuellem Ermittlungsstand etwas entwendet. Es liegen bislang keine Hinweise vor, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Taxifahrer beraubt betrunkenen Fahrgast, Bad Homburg, Ulmenweg, Donnerstag, 08.08.2024, 01:56 Uhr

(ms) In Bad Homburg wurde vergangene Woche ein betrunkener Fahrgast beraubt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag setzte sich gegen 2 Uhr ein 40-jähriger alkoholisierter Mann in ein Taxi, um zu seinem Wohnort gebracht zu werden. Kurz vor dem Ziel hielt der Taxifahrer im Ulmenweg und forderte den Mann unter Androhung von Gewalt auf, dessen Armbanduhr auszuhändigen. Zudem wurde für die Taxifahrt von lediglich 15 Kilometern mehrere Hundert Euro bei dem Geschädigten abgebucht. Es liegen bislang keine weiteren Hinweise zum Fahrzeug oder der Person vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06171) 120-0 entgegen.

3. E-Bike gestohlen,

Friedrichsdorf, Marc-Aurel-Ring, Mittwoch, 14.08.2024, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 15.08.2024, 04:30 Uhr

(ms) Zwischen Mittwochabend und frühen Donnerstagmorgen wurde in Friedrichsdorf ein E-Bike gestohlen. Ein Unbekannter verschaffte sich in dem genannten Zeitraum Zutritt zu der Tiefgarage eines Wohnhauses im Marc-Aurel-Ring. Dort entwendete der Dieb ein rotes E-Bike der Marke "Pegasus" im Wert von etwa 4.500 Euro samt dem dazugehörigen Schloss. Die Polizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Kellerabteil aufgebrochen,

Steinbach, Hessenring, Montag, 12.08.2024, 09:00 bis Mittwoch, 14.08.2024, 08:00 Uhr

(ms) In Steinbach wurde im Zeitraum von Montagmorgen bis Mittwochmorgen ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses aufgebrochen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Straße "Hessenring" Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und nutze vermutlich die Gelegenheit einer offenstehenden Tür. Im Keller zerstörte der Einbrecher ein Vorhängeschloss eines Abteils und entwendete eine Heckenschere sowie zwei Flaschen Weißbier. Im Anschluss flüchtete der Täter mit dem Stehlgut in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die Polizei in Oberursel nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

5. Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person, Bad Homburg, Basler Straße, Mittwoch, 14.08.2024, 22:55 Uhr

(ms) Am späten Mittwochabend ereignete sich in Bad Homburg ein Verkehrsunfall, infolge dessen eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 22:50 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann mit seinem schwarzen Renault Megane die rechte Abbiegespur der Basler Straße in Richtung Hessenring, unmittelbar hinter ihm fuhr ein 54-Jähriger Fahrer eines blauen BMW X1. An der Kreuzung Basler Straße/Hessenring kam der 47-Jährige verkehrsbedingt zum Stehen. Dies bemerkte der Fahrer des BMW zu spät und fuhr infolgedessen auf das Heck seines Vordermannes auf. Durch den Unfall verletzte sich der Fahrer des Renault leicht und begab sich nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen eigenständig in ein Krankenhaus. An beiden PKW entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Der Renault Megane war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell