POL-HG: Nach Traueranzeige Betrugsanruf +++ Mit Pfefferspray angegriffen +++ Einbrecher erbeuten Angelzubehör +++ Fahrfehler führt zu Unfall im Taunus

1. Nach Traueranzeige Betrugsanruf,

Königstein, angezeigt am Freitag, 16.08.2024

(da)In den vergangenen Tagen machten sich Telefonbetrüger den persönlichen Verlust einer Rentnerin aus Königstein zu Nutze, um an ihr Erspartes zu gelangen. So gaben sie sich am Telefon als Polizeibeamte aus. Ihr Sohn habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Ein Kind sei dabei zu Tode gekommen und nun müsse die Angerufene eine Kaution zahlen, damit ihr Sohn nicht ins Gefängnis komme. Besonders perfide war, dass die Täter zuvor wohl die Todesanzeigen in der Lokalpresse studiert hatten. Die Dame hatte nämlich den Tod ihres Ehemannes zu beklagen und eine entsprechende Traueranzeige aufgegeben, in der auch der Sohn unter den Hinterbliebenen aufgeführt war. Diesen Namen nutzten die Anrufer für ihren dreisten Betrugsversuch. Glücklicherweise ging die Rentnerin trotz der erheblichen psychischen Belastung nicht auf die Masche ein und legte auf. Die Polizei warnt noch einmal eindringlich vor betrügerischen Anrufen am Telefon. Diese Form des Betrugs eine Masche, die sich gezielt an ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger richtet. Diese "Zielgruppe" informiert sich möglicherweise nicht regelmäßig über derartige Delikte und ist dann im schlimmsten Fall überfordert, wenn sich die Betrüger als vermeintliche Polizei am Telefon melden und durch ihr geschultes und hochprofessionelles Auftreten gezielt die Ängste und Sorgen ihrer Opfer ausnutzen. Oft ist gerade bei dieser Bevölkerungsgruppe auch der Wunsch besonders groß, ihren Kindern oder Enkelkindern zu helfen. Deshalb bittet die Polizei: Überlegen Sie, wer in Ihrem Bekanntenkreis noch nicht von dieser Betrugsmasche gehört haben könnte und sprechen Sie diejenigen gezielt darauf an. Nur so kann dem Treiben ein Riegel vorgeschoben werden.

2. Mit Pfefferspray angegriffen,

Bad Homburg, Schaberweg, Sonntag, 18.08.2024, 15.30 Uhr

(da)Ein Unbekannter hat am Sonntagnachmittag in Bad Homburg einen Mann mit Pfefferspray angegriffen. Der 32-Jährige war gegen 15.30 Uhr zu Fuß im Schaberweg unterwegs. An der Kreuzung zur Horexstraße hielt ein schwarzer Mercedes neben ihm. Im Auto saßen eine Frau und ein Mann. Der Mann sei ausgestiegen und habe den 32-Jährigen angesprochen. Während des Gesprächs habe dieser plötzlich ein Pfefferspray gezückt und dem Passanten ins Gesicht gesprüht. Anschließend sei er mit dem Auto in Richtung Landratsamt geflüchtet. Bei dem Unbekannten handelt es sich um einen Mann mit langen schwarzen Haaren und einer großen, kräftigen Statur. Er trug eine rote Jacke. Seine Begleiterin hatte schwarze schulterlange Haare und trug ein blaues Kleid. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um die Mithilfe der Bevölkerung. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbrecher erbeuten Angelzubehör,

Oberursel, Richard-Wagner-Straße, Freitag, 16.08.2024, 19 Uhr bis Samstag, 17.08.2024, 2.45 Uhr

(da)Am vergangenen Wochenende haben Einbrecher in Oberursel Angelzubehör erbeutet. Die Täter drangen zwischen Freitagabend und dem frühen Samstagmorgen über den Balkon in ein Einfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße ein. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Mit Angelzubehör im Wert von einigen hundert Euro flüchteten sie schließlich unerkannt. Sollten Sie den Einbruch beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, nimmt die Polizeistation Oberursel Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

4. Fahrfehler führt zu Unfall im Taunus, Landesstraße 3024 bei Glashütten, Sonntag, 18.08.2024, 18 Uhr

(da)Vermutlich ein Fahrfehler führte am Sonntagabend zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto. Gegen 18 Uhr fuhr eine 17-Jährige mit ihrem Yamaha-Leichtkraftrad auf der Landesstraße 3024 vom Feldberg kommend in Richtung "Rotes Kreuz". In einer Rechtskurve kam ihr auf der Gegenfahrbahn ein Ford Kuga entgegen. Vermutlich erschrak die Motorradfahrerin, bremste, stürzte und schlitterte in den Ford. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Ihre Eltern wurden ebenfalls informiert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Die Yamaha war nicht mehr fahrbereit. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt zeitweise in beide Richtungen gesperrt.

