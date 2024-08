PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Festnahme nach Einbruch +++ Einbruch in Getränkemarkt +++ Drei Fahrräder aus Keller gestohlen +++ Motorrad in Bad Homburg gestohlen +++ Zwei PKW in Bad Homburg aufgebrochen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Festnahme nach Einbruch,

Kronberg, Schillerstraße, Donnerstag, 22.08.2024, 3.30 Uhr

(da)Nach einem Einbruch in Kronberg konnte die Polizei am Donnerstag einen Täter festnehmen. Gegen 3.30 Uhr meldeten Zeugen, dass gerade zwei Einbrecher in ein Nagelstudio in der Schillerstraße eingestiegen seien. Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten aus und konnten einen der beiden Tatverdächtigen, einen 23-jährigen Mann aus Frankfurt, noch in der Nähe festnehmen. Er und sein bislang unbekannter Komplize hatten die Kasse des Studios geplündert, in der sich ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag befand. Der Schaden, den sie bei ihrem Einbruch angerichtet haben, dürfte deutlich höher liegen. Die Ermittlungen des zuständigen Einbruchskommissariats, auch zur Identität des zweiten Einbrechers, dauern an. Sollten Sie den Vorfall beobachtet haben, nimmt die Polizeistation Königstein Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

2. Einbruch in Getränkemarkt,

Oberursel, Zimmersmühlenweg, Donnerstag, 22.08.2024, 3.30 Uhr

(da)Ein unbekannter Täter ist am Donnerstag in einen Getränkemarkt in Oberursel eingebrochen. Der Täter begab sich gegen 3.30 Uhr auf das Gelände des zu einem Supermarkt gehörenden Getränkemarktes. Mit einem Stein warf er die Scheibe der Eingangstür ein und gelangte so in den Verkaufsraum. Dort hatte er es auf Zigaretten abgesehen, die er in einem Müllsack verstaute. Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Die Tat wurde von einer Videokamera aufgezeichnet. Bei dem Einbrecher handelt es sich um einen etwa 1,80 bis 1,85 Meter großen Mann. Er hatte sein Gesicht mit einer Sturmhaube maskiert. Bekleidet war er mit einer blauen Jacke mit der Aufschrift "Hermes" auf dem Rücken, einer schwarzen Hose und schwarzen Turnschuhen. Außerdem trug er Handschuhe und führte ein Brecheisen mit sich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Drei Fahrräder aus Keller gestohlen,

Friedrichsdorf, Mirabellenweg, Dienstag, 20.08.2024 bis Mittwoch 21.08.2024

(da)Zwischen Dienstag und Mittwoch wurden in Friedrichsdorf drei hochwertige Fahrräder aus einem Keller gestohlen. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt begaben sich der oder die Täter in das Mehrfamilienhaus im Mirabellenweg. Im Keller brachen sie mehrere Abteile auf und erbeuteten insgesamt drei hochwertige Fahrräder im Gesamtwert von rund 16.000 Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Da bislang keine Hinweise auf die Täter vorliegen, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Motorrad in Bad Homburg gestohlen,

Bad Homburg, Niederstedter Weg, Dienstag, 20.08.2024, 14:40 Uhr

(ms)In Bad Homburg wurde am Dienstag ein Motorrad gestohlen. Um 14:40 Uhr fuhr eine unbekannte Person mit einem Fahrrad auf das Gelände einer Firma im Niederstedter Weg. Hier schob der Täter eine dort parkende graue Honda des Modells "CB500F" im Wert von etwa 6.500 Euro auf die anliegende Straße, sein Fahrrad ließ er vorerst zurück. Gegen 15:30 Uhr kehrte der Dieb fußläufig zurück, holte sein zurückgelassenes Fahrrad ab und flüchtete in Richtung der Urseler Straße. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

5. Zwei PKW in Bad Homburg aufgebrochen, Bad Homburg, Kirdorf, Friedberger Straße, Mittwoch, 21.08.2024, 14:45 Uhr bis 15:35 Uhr

(cw)Zwei PKW wurden Mittwochnachmittag in Bad Homburg aufgebrochen und beschädigt. In einen VW Polo und einen Opel Astra brach ein unbekannter Täter zwischen 14:45 Uhr und 15:35 Uhr in der Friedberger Straße im Stadtteil Kirdorf ein. Als die Fahrer zu den Fahrzeugen zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass jeweils die Seitenscheibe der PKW eingeschlagen worden war. Anschließend wurden eine Geldbörse und ein Umschlag aus den Innenräumen entwendet. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell