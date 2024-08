PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines 11-Jährigen Kindes+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

PKW touchiert Kind, welches infolge mit seinem Fahrrad zu Boden stürzt.

Tatort: 61350 Bad Homburg, Raabstraße

Tatzeit: Samstag, 24.08.2024, 11.15 Uhr

Am Samstag den 24.08.2024, gegen 11.15 Uhr befuhr ein 11-Jähriger Junge mit seinem Fahrrad die Raabstraße in Richtung Friedberger Straße. Hinter dem Kind fuhr ein PKW, vermutlich der Marke Opel, Farbe grau. Der Führer des PKW setzte zum Überholen des Kindes an, obwohl die Fahrbahn durch einen entgegenkommenden LKW versperrt war. Bei dem Überholvorgang touchierte das Fahrzeug den Radfahrer. Dieser stürzte im Anschluss zu Boden. Der Junge zog sich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden und Hämatomen zu. Der Führer des PKW kam seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Der Junge wurde von einem Ersthelfer betreut. Dieser ist der Polizei bisher nicht bekannt. Der Ersthelfer, sowie weitere Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Homburg unter 06172/1200 in Verbindung zu setzen, um ggf. so Hinweise auf den Unfallverursacher erlangen zu können.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell