PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: EhatsApp-Betrüger+++Polizisten und Sicherheitsdienst werden durch Kerbbesucher verletzt+++Mehrere Einbrüche+++Mehrere Fahrzeuge werden beschädigt++Spindaufbrüche im Freibad+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

WhatsApp"-Betrüger erbeuten über 10.000 Euro von Seniorin

Tatort: Kronberg i. Taunus, Feldbergstraße, Tatzeit: Zw. Mittwoch, 21.08.2024 und Samstag, 24.08.2024

Trickbetrüger gaben sich gegenüber einer 78-jährigen Seniorin aus Kronberg i. T. via des Messenger-Dienstes "WhatsApp" als ihre Tochter aus. Durch geschickte Gesprächsführung brachten die Betrüger die ältere Dame dazu, über mehrere Tage, mehrere Einzelüberweisungen auf ein ausländisches Konto zu tätigen. Insgesamt erlangten sie so über 10.000,00 Euro. Die Polizei weist darauf hin, dass Betrüger immer häufiger versuchen, sich über Messenger-Dienste als Familienmitglieder auszugeben und so an Vermögensauskünfte oder Buchgeld zu gelangen. Kontaktieren Sie im Zweifel immer direkt Verwandte und Familienmitglieder oder Ihre örtliche Polizeidienststelle.

Aggressiver Kerbbesucher verletzt zwei Beamte bei der Festnahme Tatzeit: Sa. 24.08.2024, 01:00 Uhr Tatort: 61250 Usingen, Schulstraße 10

Auf der Eschbacher Kerb kam es kurz vor Ende der Veranstaltung zu einer körperlichen Auseinandersetzung in welche auch der hier Beschuldigte 23-Jährige verwickelt war. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme gebärdete sich dieser hoch aggressiv, sodass er in Gewahrsam genommen werden sollte. Der Beschuldigte wehrte sich massiv gegen die Festnahme und griff mehrere der eingesetzten Beamten an und beleidigte diese mehrfach. Durch die Festnahme kam es zu einer Solidarisierung anderen betrunkener Kerbbesucher, welche versuchten die Maßnahmen zu behindern. Hierdurch war der Einsatz größere Polizeikräfte nötig. Der Beschuldigte wurde im Gewahrsam eingesetzt und eine Blutentnahme durchgeführt. Im Rahmen des Einsatzes wurden zwei Beamten leicht verletzt.

Die Polizei Usingen, die Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Betrunkener Kerbbesucher greift Sicherheitsdienst an Tatzeit: Sa. 24.08.2024, 01:00 Uhr Tatort: 61250 Usingen, Schulstraße 10

Im Rahmen der Eschbacher Kerb wurde ein stark alkoholisierter Besucher vom Sicherheitsdienst ausgefordert die Veranstaltung zu verlassen. Trotz mehrfacher Aufforderung kam der bisher unbekannte Täter dem nicht nach und griff letztendlich einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes an, als man ihm von Gelände führen wollte. Der Sicherheitsmitarbeiter wurde hierbei durch mehrere Faustschläge im Gesicht verletzt.

Personenbeschreibung:

- männlich - 1,75 - 1,78 m groß- dunkelblonde Haare- kurzer Haarschnitt- deutscher Phänotyp- graues T-Shirt- kurze Hose- Umhängetasche- normale Statur - keine auffälligen Piercings/Tattoos

Die Polizei Usingen, die Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnung

Tatort: Bahnstraße, 61449 Steinbach Tatzeit: Samstag, 17.08.2024 bis Samstag, 24.08.2024

Unbekannte Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zur Wohnung des Geschädigten und entwendeten mehrere Werkzeuge. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Oberursel unter der Telefonnummer 06171-2712-0 zu melden!

Versuchte Einbrüche in Kronberg

Tatort: Kronberg im Taunus, Walther-Schwagenscheidt-Str. und Höhenstraße Tatzeit: Freitag, 23.08.2024, 21:00 Uhr bis Samstag, 24.08.2024, 11:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag, kam es in der Gemeinde Kronberg zu zwei versuchten Einbrüchen. Am Samstagmorgen stellten jeweils aufmerksame Bewohner der oben aufgeführten Wohnanschriften fest, dass unbekannte Täter mittels unbekanntem Hebelwerkzeug versuchten, sich über die Hauseingangstüren der Mehrfamilienhäuser Zutritt in die Wohnhäuser zu verschaffen. Die Täter scheiterten jedoch an den jeweiligen Hauseingangstüren und gelangten nicht ins Innere der Wohnhäuser. Hinweise wie auch Zeugen für die Taten sind bis dato nicht bekannt.

2 x Fahrraddiebstahl aus Mehrfamilienhaus in Kronberg

Tatort: Kronberg im Taunus, Friedrichstraße Tatzeit: Freitag, 23.08.2024, 20:10 Uhr, bis Samstag, 24.08.2024, 16:15 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum genannten Mehrfamilienhaus, indem sie die dortige Haupteingangstür aufhebelten und im Anschluss hieran zwei hochwertige E-Bikes aus der dortigen Tiefgarage des Wohnhauses entwendeten.

Tatort: Kronberg im Taunus, Wilhelm-Bonn-Str., Tatzeit: Freitag, 23.08.2024, 20:00 Uhr bis Samstag, 24.08.2024, 10:45 Uhr

In dem oben angegebenen Zeitraum verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses. Ob die Täter im hiesigen Fall erfolgreich Fahrräder erbeuten konnten, ist zum derzeitigen Stand noch unklar. Die Ermittlungen wurden entsprechend aufgenommen. Es wird darum gebeten, falls Sie Hinweise auf mögliche Täter geben können, bzw. eigene Beobachtungen tätigen konnten, sich bei der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174 / 9266-0 zu melden.

Pkw zerkratzt

Tatort: Schulstraße, 61440 Oberursel Tatzeit: Freitag, 23.08.2024, 10:12 - 10:45 Uhr

Der Geschädigte parkte seinen Pkw, einen grauen Opel Corsa, in einer Parklücke. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass durch einen unbekannten Täter die Beifahrertür zerkratzt wurde. Es entstand ein Schaden von ca. 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Oberursel unter der Telefonnummer 06171-6240-0 zu melden!

Reifen zerstochen

Tatort: Oberurseler Straße, 61440 Oberursel Tatzeit: Donnerstag, 22.08.2024, 17:00 - 20:00 Uhr

Der Pkw des Geschädigten, ein VW Golf Kombi, stand abgeparkt auf dem Parkplatz des Geflügelzuchtvereins Weißkirchen. Durch einen unbekannten Täter wurde der hintere linke Reifen vom Pkw des Geschädigten mit einem unbekannten Gegenstand zerstochen. Es entstand ein Schaden von ca. 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Oberursel unter der Telefonnummer 06171-6240-0 zu melden!

Windschutzscheibe von Pkw in Steinbach/T. beschädigt Tatort: Bornhohl, 61449 Steinbach Tatzeit: Freitag, 23.08.2024, 22:30 Uhr - Samstag, 24.08.2024, 09:30 Uhr

Der Geschädigte hatte seinen Pkw, einen weißen Renault Clio, auf einem Privatparkplatz geparkt. Ein unbekannter Täter schlug die Scheibe der Beifahrertür ein und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Windschutzscheiben von zwei Pkws in Oberursel beschädigt Tatort: 61440 Oberursel, Am Hang und Altenhöfer Weg Tatzeit: Freitag, 23.08.2024, 16:45 Uhr - Samstag, 24.08.2024, 15:39 Uhr

Gleich 2 Pkw wurden durch eine unbekannte Person beschädigt. Dabei waren jeweils die Windschutzscheiben das Ziel des Täters. Zunächst wurde in der Straße Am Hang die Windschutzscheibe an einem silbernen Audi A3 beschädigt und ein Schaden in Höhe von 500 Euro verursacht. Weiterhin wurde im Altenhöfer Weg ein schwarzer Mercedes-Benz C 300 beschädigt, an welchem ein Schaden von ca. 300 Euro entstand.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Oberursel unter der Telefonnummer 06171-6240-0 zu melden!

Spinde im TaunaBad aufgebrochen

Tatort: TaunaBad Oberursel, Altkönigstraße, 61440 Oberursel Tatzeit: Samstag, 24.08.2024

Eine unbekannte männliche Person verschaffte sich auf teils unbekannte Art und Weise Zugriff zu mehreren Spinden im TaunaBad und entwendete verschiedene Gegenstände daraus. Insgesamt wurden nach derzeitigem Kenntnisstand vier Spinde aufgebrochen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Oberursel unter der Telefonnummer 06171-6240-0 zu melden!

22-Jährige fährt alkoholisiert nach Besuch der Oberemser Kerb mit ihrem Auto nach Hause

Tatort: Glashütten-Oberems, Hauptstraße

Tatzeit: Sonntag, 25.08.2024, 02:34 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen fiel Beamten der Polizeistation Königstein im Rahmen ihrer Streifentätigkeit eine Fahrzeugführerin auf, die eine unsichere Fahrweise an den Tag legte. Bei einer nachfolgend durchgeführten Verkehrskontrolle mit einer Fahrtauglichkeitsüberprüfung, stellte sich heraus, dass sich die 22-jährige Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Alkoholika befand, da sie zuvor die Oberemser Kerb besucht hatte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,78. Anschließend erfolgte eine Blutentnahme bei der beschuldigten Fahrzeugführerin auf der Polizeidienststelle Königstein. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, wurde die 22-Jährige entsprechend von der Dienststelle entlassen. Die Beschuldigte erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Tatbestandes der Trunkenheit im Straßenverkehr

