Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: zwei verletzte Personen nach Unfall auf der K 1077

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag (15.08.2024) gegen 16.15 Uhr auf der Kreisstraße 1077 zwischen Gärtringen und Ehningen ereignete. Ein 27 Jahre alter Motorradfahrer befand sich hinter einer 53-jährigen VW-Lenkerin. Beide fuhren in Richtung Ehningen. Trotz durchgezogener Mittellinien, die das Überholen verbietet, setzte der 27-Jährige mit seiner BMW vermutlich zum Überholen des VW an. Die 53-jährige PKW-Lenkerin wollte indes mutmaßlich nach links in die Herrenberger Straße abbiegen. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Beteiligten. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die K 1077 bis kurz vor 18.00 Uhr voll gesperrt werden.

