Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Ensingen: Einbruch in ein Café

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch (14.08.2024) 20.00 Uhr und Donnerstag (15.08.2024) 10.00 Uhr trieben noch unbekannte Täter in der Mangoldstraße in Ensingen ihr Unwesen. Die Einbrecher versuchten zunächst eine Seitentür eines Cafés aufzuhebeln. Als ihnen dies nicht gelang, schlugen sie eine Fensterscheibe ein und gelangten so ins Innere des Lokals. Im Inneren brachen sie dann die Kasse auf und stahlen das dort enthaltene Kleingeld. So erbeuteten die Täter einen zweistelligen Bargeldbetrag. Der hinterlassene Sachschaden konnte abschließend noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

