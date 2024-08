Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Einbruch in Freibad in der Beilsteiner Straße

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von mindestens 1.000 Euro richteten Unbekannte an, die zwischen Dienstag, 22:00 Uhr und Mittwoch, 05:25 Uhr (13./14.08.2024) in mehrere Räume des Oberstenfelder Freibads in der Beilsteiner Straße einbrachen. Die Unbekannten verschafften sich dabei gewaltsam Zutritt zu zwei Büroräumen und einem Kiosk, durchsuchten alle Räume und entkamen schließlich unerkannt mit Bargeld in vierstelliger Höhe. Der Polizeiposten Großbottwar hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07148-16250 oder per Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell