Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Lkw-Brand sorgt aktuell für Vollsperrung der A 49 bei Baunatal in Richtung Süden: Fahrbahn muss von Mandeln gereinigt werden

Kassel (ots)

A 49, Baunatal (Landkreis Kassel): In der vergangenen Nacht kam es gegen 0:50 Uhr zum Brand eines Sattelzuges auf der A 49 in Fahrtrichtung Marburg. Der Lkw war zwischen den Anschlussstellen Baunatal-Mitte und Baunatal-Süd offenbar infolge eines Reifenplatzers in Brand geraten. Bei den Löscharbeiten der Feuerwehr mussten die 20 Tonnen Mandeln, die der Sattelzug geladen hatte, auf der Fahrbahn entzerrt werden. Aus diesem Grund war eine Vollsperrung der A 49 in Richtung Süden ab 3 Uhr erforderlich. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die Morgenstunden. Aktuell ist die Richtungsfahrbahn wegen der aufwendigen Reinigung der Fahrbahn und der Bergungsarbeiten noch gesperrt. Die Reinigung wird voraussichtlich bis in die Mittagszeit andauern. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Baunatal-Mitte über die U34 abgeleitet. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kommt es derzeit nicht.

Der 36 Jahre alte Fahrer des polnischen Sattelzuges war bei dem Brand unverletzt geblieben. Der Auflieger und die Ladung sind durch das Feuer zerstört worden. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell