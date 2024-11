Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mitarbeiterin ertappt Kindergarten-Einbrecher und wird niedergeschlagen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Bad Emstal (Landkreis Kassel):

Die Mitarbeiterin eines Kindergartens in der Schulstraße in Bad Emstal-Sand hat am heutigen Dienstagmorgen einen mutmaßlichen Einbrecher ertappt. Der Täter hatte die Frau daraufhin niedergeschlagen, wodurch sie verletzt wurde. Anschließend ergriff der Unbekannte die Flucht nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Die Polizei in Wolfhagen ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls sowie Verdacht des Einbruchs und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Die Mitarbeiterin war gegen 6:50 Uhr zur Arbeit gekommen und beim Betreten des Schlafsaals des Kindergartens auf den mutmaßlichen Einbrecher getroffen, der bereits ein Mäppchen mit Schlüsseln erbeutet hatte. Er schlug die 43 Jahre alte Frau, woraufhin sie zu Boden stürzte. Die nach Eingang des Notrufs ihrer Kolleginnen kurze Zeit später eingeleitete Fahndung nach dem geflüchteten Täter verlief ohne Erfolg. Wie er in den Kindergarten eingestiegen war, ist bislang noch nicht geklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 43-Jährige zur Behandlung in ein Krankenhaus, das sie inzwischen wieder verlassen konnte. Von dem unbekannten Täter liegt folgende Beschreibung vor:

- männlich, 1,80 bis 1,90 Meter groß, Bartträger, komplett dunkle Winterbekleidung (Jacke, Handschuhe, Schal und Mütze), ungepflegtes Erscheinungsbild, roch nach Alkohol.

Zeugen, die am heutigen Dienstagmorgen in Bad Emstal-Sand Verdächtiges beobachtet haben und den Ermittlern der Polizeistation Wolfhagen Hinweise auf den Täter geben kann, melden sich bitte unter Tel. 0561- 910 2920 bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell