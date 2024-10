LPI-J: Betäubungsmittelkonsument mit getunten eBike und Amphetamin im Blut

Apolda (ots) - Beamte der PI Apolda beendeten am Samstagmorgen, 05.10.2024, 02:15 Uhr die Fahrt eines 42 Jahre alten Betäubungsmittelkonsumenten aus Apolda, welcher mit einem PKW Peugeot in der Compterstraße in Apolda unterwegs war. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Amphetamin und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Rückfragen bitte an: ...

