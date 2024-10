LPI-J: Pkw-Führer ohne Führerschein aber mit Amphetamin im Blut

Apolda (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle in der Erfurter Straße in Apolda am Freitagnachmittag, 04.10.2024 stellten Beamte der PI Apolda einen 25-jährigen Fahrer eines Citroen fest, welcher unter dem Einfluss von Amphetamin, Kokain und Opiate stand. Er wurde zur Blutentnahme verbracht und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: ...

