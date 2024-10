Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung und Unfallflucht in Jena Winzerla

Jena (ots)

Am Wochenende von Freitag den 04.10.2024 bis Sontag den 06.10.2024 wurde die Polizei Jena in zwei verschiedenen Fällen in den Bereich der Rudolstädter Straße gerufen, da Teile der Bus und Bahnhaltestellen beschädigt wurden.

Am Nachmittag des 04.10.2024 wurde durch Mitarbeiter des Jenaer Nahverkehrs festgestellt, dass im Bereich der Bushaltestelle Enver-Simsek-Platz die Anzeigetafel beschädigt wurde. Die Beschädigung stammt vermutlich von einem Verkehrsunfall in dessen Folge der Verursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt und den Unfall nicht gemeldet hat.

Weiterhin wurde in der Nacht vom 05.10.2024 auf den 06.10.2024 gegen 3 Uhr eine Infotafel an der Straßenbahnhaltestelle ebenfalls am Enver-Simsek-Platz beschädigt. Diese wurde durch eine aktuell noch unbekannte Person zerstört.

In beiden Fällen wurde Strafanzeige erstattet.

Personen, welche sachdienliche Angaben zu einem der Sachverhalte machen können werden gebeten sich unter 03641/810 bei der Polizeiinspektion Jena zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell