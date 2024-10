Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vor die Wand gefahren

Weimar (ots)

Zur späten Samstagnacht wurden die Beamten der Polizeiinspektion Weimar zu einem Verkehrsunfall in der Schwanseestraße in Weimar gerufen. Ein 19- jähriger Mercedes Fahrer befuhr die Bad Hersfelder Straße aus Richtung der Asbachstraße kommend, in der Absicht auf die Schwanseestraße einzubiegen. Während des Abbiegevorganges kam der PKW aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und der Mercedes kollidierte in der Folge seitlich mit dem Gebäude der Stadtverwaltung Weimar. Das Fahrzeug kam anschließend nach weiteren 5 Metern Fahrt auf dem Fußweg zum Stehen. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Der Schaden am Mercedes wurde als Totalschaden eingestuft, während am Gebäude der Stadtverwaltung ebenfalls unfallbedingter Sachschaden entstand.

