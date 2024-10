LPI-J: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Jena (ots) - Kahla: Mit schwarzer Farbe brachten Unbekannte ein verbotenes Symbol aus der Zeit des Nationalsozialismus an ein Trafohäuschen Am Langen Bürgel an. Es handelte sich um zwei Siegrunen in einer Größe von circa 40 mal 40 cm. Das verfassungswidrige Symbol wurde unkenntlich gemacht und ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1504 ...

mehr