POL-FR: Steinen: Aktion "Sicherer Schulweg" - Augenmerk Bahnübergang

Am Mittwochmorgen, 18.09.2024, zwischen 06:50 Uhr und 08:00 Uhr, wurde im Rahmen der alljährlichen Aktion "Sicherer Schulweg" in Steinen von der Polizei ein besonderes Augenmerk auf den dortigen Bahnübergang beim Bahnhof gelegt. Viele Schüler müssen diesen in Richtung ihrer Schule passieren. Erfreulich, dass der ganz große Teil der Verkehrsteilnehmer an diesem Morgen die geltenden Regeln beachtete. Allerdings wurden ein Jugendlicher und zwei Erwachsene beanstandet, die trotz bereits leuchtendem Rotlicht bzw. sich senkenden Schranken den Bahnübergang überschritten. Gerade Erwachsene sollten durch ein vorbildliches Verkehrsverhalten vor Schulkindern einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten. Ein Bußgeld von 350 Euro kommt auf alle Fußgänger zu, die trotz geschlossener Halbschranken Bahnübergänge überqueren, auf Kraftfahrzeugführer ein Bußgeld von 700 Euro und dreimonatige Fahrverbot. Weitere Überwachungsmaßnahmen werden folgen.

