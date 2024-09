Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hasel: Kleinbus kommt von Straße ab - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 18.09.2024, gegen 13:15 Uhr, ist auf der B 518 zwischen Wehr und Schopfheim auf der Gemarkung von Hasel ein Kleinbus von der Straße abgekommen. Nach mehreren Metern Fahrt in einem Maisfeld kam das Fahrzeug in einem Graben zum Stillstand. Der 22 Jahre alte Fahrer überstand den Unfall mit leichten Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Am Kleinbus entstand ein Sachschaden von rund 10000 Euro.

