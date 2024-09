POL-FR: Freiburg: Schwerpunktkontrolle auf dem Stühlinger Kirchplatz - Messer und illegaler Schlagring sichergestellt

Stadtkreis Freiburg (ots) - Ein 59 Jahre alter Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Freiburger Karthäuserstraße auf Höhe der Fabrikstraße musste in der Nacht auf Donnerstag, 19.09.2024, nach einem Küchenbrand vorsorglich durch den Rettungsdienst in eine Freiburger Klinik transportiert werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen bemerkte eine Nachbarin kurz vor 3:30 ...

