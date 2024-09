Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Oberau: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus - ein Verletzter

Stadtkreis Freiburg (ots)

Ein 59 Jahre alter Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Freiburger Karthäuserstraße auf Höhe der Fabrikstraße musste in der Nacht auf Donnerstag, 19.09.2024, nach einem Küchenbrand vorsorglich durch den Rettungsdienst in eine Freiburger Klinik transportiert werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen bemerkte eine Nachbarin kurz vor 3:30 Uhr eine starke Rauchentwicklung in der Erdgeschosswohnung des 59-Jährigen und verständigte die Feuerwehr.

Der Bewohner der betroffenen Wohnung konnte vermutlich durch die aufmerksame Nachbarin auf die Gefahr aufmerksam gemacht werden. Der Mann stellte daraufhin in der Küche einen lokalen Brand unter der Spüle fest und konnte diesen eigenständig löschen.

Im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses kam es lediglich zu starker Rauchbildung.

Über weitere verletzte Hausbewohner ist zum jetzigen Zeitpunkt nichts bekannt.

Neben den Einsatzkräften der Polizei waren die Berufsfeuerwehr Freiburg sowie der Rettungsdienst im Einsatz.

Der entstandene Sachschaden in der Wohnung wird auf einen niedrigen fünstelligen Betrag geschätzt. Die Brandursache steht bislang noch nicht fest.

ak

