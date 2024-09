Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Einhausen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit Traktor gesucht

Einhausen (ots)

Am Donnerstagmorgen (05.09.) gegen 10:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Traktor mit mindestens einem landwirtschaftlichen Anhänger in der Waldstraße, 64683 Einhausen in Höhe Hausnummer 72 ein Bushaltestellenhäuschen. Der Fahrzeugführer des landwirtschaftlichen Zuges kam aus Richtung Lorsch, hielt für eine kurze Zeit in Höhe der dortigen Bushaltestelle und beschädigte anschließend beim losfahren vermutlich mit einem Anhänger das dortige Häuschen der Bushaltestelle. Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer mit seinem Traktor in Richtung "Im Schafweg" in Einhausen. Von hier aus verliert sich die Spur des landwirtschaftlichen Zuges. In diesem Zuge wurde das Bushaltestellenhäuschen vollständig zerstört. Der Sachschaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf circa 10.000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher oder den flüchtigen Traktor nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell