Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Verdächtige Postsendung löst größeren Einsatz aus

Darmstadt (ots)

Eine Postsendung hat am Donnerstagvormittag (5.9.) Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr auf den Plan gerufen und einen größeren Einsatz in der Berliner Allee ausgelöst. Gegen 10 Uhr wählten Zeugen den Notruf und meldeten einen verdächtigen Brief, der bei einer Firma eingegangen war. Eine 64 Jahre alte Mitarbeiterin hat nach derzeitigem Kenntnisstand das Couvert geöffnet und anschließend über einen Hautausschlag geklagt. Der betroffene Bereich wurde daraufhin geräumt und für weitere Maßnahmen sicherheitshalber weiträumig abgesperrt. Sämtliche Messungen der Berufsfeuerwehr Darmstadt verliefen negativ. Bislang konnten auch im Rahmen der weiteren polizeilichen Ermittlungen keine gesundheitlich bedenklichen Stoffe gefunden werden. Die 64-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Inwieweit der Hautausschlag in Verbindung mit dem Brief steht, muss nun geprüft werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Postsendung dauern an. Die Verkehrsmaßnahmen in den Straßen Berliner Allee, Holzhofallee und im Haardtring konnten gegen 12.30 Uhr wieder aufgehoben werden.

