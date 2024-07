POL-PDWIL: Kaperich: Starke Rauchentwicklung löst größeren Feuerwehreinsatz aus

Preischeid (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 29.06.24, 18:00 Uhr - Sonntag, 30.06.24, 19:50 Uhr kam es auf der L1 zwischen der Ortschaft Preischeid und dem Ortsteil Preischeiderlay zu einer Verkehrsunfallflucht. Die in der Einmündung zum Wirtschaftsweg in Richtung Preischeiderlay stehende Sitzbank wurde durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Am unfallbeteiligten Fahrzeug müsste ein Schaden im Frontbereich ...

