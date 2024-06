Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Arbeitsunfall

Gaggenau (ots)

Durch einen Unfall auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Hauptstraße wurde ein Arbeiter am Donnerstagnachmittag verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge sei ein Mann von einem rückwärtsfahrenden Gabelstapler-Fahrer angefahren und in Folge verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben zu dem sich kurz nach 14 Uhr zugetragenen Arbeitsunfall die Ermittlungen aufgenommen.

