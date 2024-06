Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall

Rastatt (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 17:30 Uhr auf der L77 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Mitfahrerin auf einem Motorrad leicht verletzt wurde. Der 24-jährige Kawasaki-Fahrer befuhr die L77 aus Niederbühl kommend in Fahrtrichtung Kuppenheim. Als eine 81-jährige Pkw-Fahrerin von der K3711 aus Förch kommend an der Einmündung zur L77 nach rechts in Richtung Kuppenheim abbiegen wollte, übersah sie augenscheinlich den vorfahrtberechtigten 24-Jährigen, was anschließend zu einer Kollision führte. Die Beifahrerin des Motorrades wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Das Zweirad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 5.000 Euro. /su

