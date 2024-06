Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - In Gewahrsam genommen

Baden-Baden, Sandweier (ots)

Weil er wiederholt in einer Gaststätte in der Lärchenstraße randalierte, endete der Abend für einen 27-Jährigen im Polizeigewahrsam. Gegen 21:30 Uhr wurde der Randalierer der Polizei gemeldet. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um denselben Mann handelte, der gegen 18 Uhr dort ebenfalls schon so auffiel und daher einen Platzverweis erhielt. Weil er sich augenscheinlich nicht daran hielt und auch weiterhin keine Besserung zu erwarten war, wurde er für die Nacht in Gewahrsam genommen. Wegen des Verstoßes gegen den Platzverweis sieht er, neben einer Rechnung für die Übernachtung, einer Anzeige entgegen.

