POL-OG: Gengenbach - Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Gengenbach (ots)

Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr kam es im Kreisverkehr (Alte Landstraße) zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Ein 68-jähriger VW-Fahrer befuhr den Kreisverkehr vom Zubringer aus und wollte ihn in Richtung Gengenbach wieder verlassen. Beim Abbiegen übersah er offenbar einen 64-jährigen Fahrradfahrer, der sich ebenfalls im Kreisverkehr fahrend befand. Es kam zur Berührung der beiden Fahrzeuge und der Zweiradfahrer stürzte. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro. /st

