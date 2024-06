Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Verkehrsunfall ohne Verletzte

Wolfach (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 2 Uhr auf der L96 kurz vor der Ortseinfahrt Walke zu einem Verkehrsunfall. In einer scharfen Kurve verlor ein 18-jähriger BMW-Fahrer offenbar aufgrund eines Reifenplatzers die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte er mit der Felswand und kam erst rund 50 Meter weiter auf der linken Fahrspur zum Stehen. Glücklicherweise wurde der Mann bei dem Unfall nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand jedoch ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

